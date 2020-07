Les play-off, c'est aussi trois mois loin de la famille

Hockey sur glace

Une image postée par l'épouse du gardien de Montréal montre l'autre réalité des séries 2020 à l'ère du Covid-19.

Après avoir sifflé la fin de la saison régulière, la direction de la ligue professionnelle nord-américaine est passée directement à la case «play-off» en instaurant un format inédit. Les douze premières équipes de chacune des deux Conférences ont obtenu leur billet pour les séries éliminatoires. Si les quatre meilleures formations ont l’assurance de disputer les 8es de finale au meilleur des sept rencontres, les clubs rangés entre les positions 5 et 12 batailleront dans des séries au meilleur des cinq duels afin d’obtenir leur sésame (5 contre 12, 6 contre 11, etc.)

Conséquence de cette décision essentiellement motivée par la préservation des revenus générés par les droits de télévision, les clubs ont pu rouvrir leurs installations le 8 juin. «Les équipes auront la permission de rouvrir le complexe d'entraînement de leur domicile afin de permettre aux joueurs de participer à des activités d'entraînement individuelles (sur glace et hors glace). Les joueurs peuvent participer à ces entraînements sur une base volontaire, et un horaire sera mis en place pour de petits groupes (c'est-à-dire un maximum de six joueurs à la fois, en plus d'un nombre limité de membres du personnel de l'équipe)», avait communiqué la NHL.