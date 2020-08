Industrie mécanique Les PME en mal de nouvelles commandes

Une étude de la faîtière Swissmechanic révèle que près de 90% des petites et moyennes entreprises dans l’industrie des machines et de l’électrotechnique sont touchées par une forte baisse des ventes en raison de la pandémie de Covid-19.

Les PME du secteur de l’industrie des machines et de l’électrotechnique sont à la recherche de nouvelles commandes, après avoir été affectées par la pandémie de coronavirus en première partie d’année.

Une part croissante de PME a par ailleurs fait appel au chômage partiel et au gel des embauches, a précisé Swissmechanic qui a interrogé en juillet avec l’institut BAK Economics 300 entreprises du secteur.

Lueur d’espoir

Plus de la moitié des sociétés s’attend à ce que cette situation perdure encore plus de six mois.