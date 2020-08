Bélarus

Les policiers ont tiré pour «protéger leur vie»

La police bélarusse a indiqué mercredi avoir tiré avec des armes à feu sur les manifestants qui protestaient mardi contre les résultats de l’élection présidentielle dans le sud du pays.

Violemment dispersées par la police avec des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc, ces manifestations se sont soldées par des milliers d'arrestations et ont fait un mort et plus de 250 blessés, selon les chiffres officiels.