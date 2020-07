Les policiers traquent un gang de tueurs de chevaux

France

Plus de dix équidés ont été retrouvés morts, avec une oreille coupée. Est-ce le résultat des agissements d’une bande organisée?

Depuis décembre 2018, en France, au moins onze équidés ont été retrouvés tués et mutilés. Puy-de-Dôme, Moselle, Yvelines, Somme et deux nouveaux cas en juin en Seine-Maritime: les cadavres ont été dénichés dans différents départements.

«Superstition, fétichisme, rituel satanique»?

Parmi les animaux visés, on trouve des chevaux, des juments, des pouliches, une ponette. Mais aussi un âne et un trotteur en passe de devenir «une star des hippodromes», selon la note. Et «dans leur grande majorité, les animaux mutilés étaient très sociables et ne craignaient pas l'homme.» Ce qui faisait d’eux des proies plus faciles.