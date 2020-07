Les pommes ne tombent pas loin du pommier

Oona Chaplin est issue d'une famille d'acteurs et elle a également choisi ce parcours. Sa mère est l'actrice Géraldine Chaplin et son grand-père est Charlie Chaplin. Oona est surtout connue pour son rôle de Talisa Maegyr dans «Game of Thrones» et ses apparitions dans les séries «The Crimson Field» et «Taboo». On la découvrira encore prochainement dans les quatre prochains «Avatar» de James Cameron.