Grèce

Les pompiers luttent contre un violent incendie de forêt

Depuis plus de 24 heures, les professionnels combattent les flammes attisées par le vent dans le sud-ouest du pays.

«Les vents sont de force 6 Beaufort et les flammes ont provoqué des dégâts matériels à quelques habitations», a indiqué à l'AFP un responsable de ce service. Les sapeurs-pompiers ont renforcé leur présence sur les lieux du feu avec un total de 268 pompiers et bénévoles, aidés d'une quarantaine de camions, de trois avions et six hélicoptères bombardiers d'eau, selon la même source.