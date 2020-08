Télévision Les premières images du téléfilm sur Grégory Lemarchal

La mémoire du chanteur emporté par la maladie en 2007 sera célébrée le 7 septembre prochain sur TF1. En plus du téléfilm avec Mickaël Lumière dans le rôle du chanteur décédé, un documentaire sera diffusé en deuxième partie de soirée.

Le téléfilm consacré à Grégory Lemarchal «Pourquoi je vis» sera diffusé sur TF1 le 7 septembre à 21 h 05. On y (re)découvrira le parcours du chanteur, atteint de la mucoviscidose, qui a gagné la «Star Academy» en 2004 et est décédé des suites de la maladie en 2007.

Mickaël Lumière interprète le rôle principal dans ce téléfilm réalisé par Laurent Tuel et dont la trame est adaptée des livres de Laurence Lemarchal, la mère de Grégory, «Sous ton regard», et celui de sa sœur, Leslie, «Mon frère l’artiste». Les parents du chanteur sont interprétés par Odile Vuillemin et Arnaud Ducret.