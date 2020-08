Elon Musk

«Les pyramides ont été construites par des extraterrestres»

A la suite du tweet étrange du PDG de SpaceX affirmant que les pyramides en Egypte avaient été construites par des extraterrestres, l’Égypte l’a invité à venir visiter ses monuments antiques.

La ministre égyptienne de l'Investissement et de la Coopération internationale, Rania al-Mashat, elle, y a vu une opportunité pour promouvoir le tourisme dans son pays. «Je suis votre travail avec beaucoup d'admiration. Je vous invite, vous et Space-X, à explorer les écrits sur la manière dont les pyramides ont été construites et aussi à aller voir les tombes des constructeurs des pyramides. Nous vous attendons, M. Musk!", a souligné la ministre, l'invitant à visiter en personne la dernière des sept merveilles du monde antiques encore debout.