Manifestation

Les rebelles du corona se préparent pour le 29 août

Après avoir manifesté au mois de mai, les milieux «anti-corona» se donnent rendez-vous à Zurich. Un mélange hétéroclite d’associations contre le masque, les vaccins et les décisions du Conseil fédéral.

Les 9 et 16 mai derniers, plusieurs manifestations avaient eu lieu contre les mesures prises par la Confédération contre l’épidémie de coronavirus. La police avait dû intervenir à Berne sur la place Fédérale, où 200 à 300 manifestants s’étaient rassemblés. À Bâle, Winterthour et Zurich, d’autres petits rassemblements s’étaient tenus, contrevenant à la règle interdisant les réunions.

À l’instar d’autres pays, les rebelles du coronavirus n’ont pas dit leur dernier mot en Suisse. Dorénavant ils battent le rappel pour une manifestation plus importante le 29 août prochain sur l’Helvetiaplatz à Zurich. À l’origine de cette invitation, on retrouve certains mouvements ou associations qui avaient déjà participé aux premières manifestations.

Cet événement est placé sous le signe du «Retour à la liberté» et exprime sa défiance envers les masques, les vaccins et la loi d’urgence du Conseil fédéral. Parmi les organisateurs, on trouve l’association de droite «Freie-Meinung, Bürger fur Bürger», littéralement en français «Libre opinion. Les bourgeois pour les bourgeois». On remarque aussi une déclinaison helvétique du mouvement allemand de droite qui s’est créée avec le coronavirus: «Widerstand2020».