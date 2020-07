Les Redskins ne sont plus

Football américain

Les Washington Redskins vont finalement changer de nom, après avoir refusé pendant des années.

Après avoir longtemps résisté, l'équipe de football américain de Washington a annoncé lundi l'abandon de son nom des Redskins, cédant à la pression d'une partie de l'opinion et de ses parraineurs qui critiquaient sa connotation raciste envers les Amérindiens.

«Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons abandonner le nom et le logo des Redskins après la fin de cet examen.»

Hommage ou insulte

Le propriétaire de l'équipe, Dan Snyder, et l'entraîneur Ron Rivera «travaillent en étroite collaboration pour développer un nouveau nom et une nouvelle approche visuelle», poursuit le communiqué. «Nous souhaitons tenir informés nos sponsors, nos fans et les habitants de notre cheminement de pensée.»