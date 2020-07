Télévision

Les seniors se remettront-ils du départ de Darius Rochebin?

Un centre de loisirs pour troisième âge à La Tour-de-Peilz (VD) a su rebondir après l’annonce fracassante du passage sur LCI du journaliste vedette de la RTS.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. En fait, parfois c’est deux. «Pour les seniors, il y a deux icônes: Darius Rochebin et Alain Morisod: ils ont perdu les deux», fait remarquer Damien Schmutz, directeur de L’Escale à La Tour-de-Peilz (VD). En effet, après la fin des «Coups de cœur» l’an dernier, voilà que c’est Darius Rochebin qui a annoncé son départ de la RTS pour rejoindre la chaîne française LCI. Et ce cataclysme dans le paysage médiatique romand a donné une idée à Damien Schmutz pour son centre de loisirs pour seniors qui compte 1200 membres.