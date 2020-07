Les Serbes appelés aux urnes pour les législatives

Élections

Le suspense n'est guère au rendez-vous pour ces élections législatives, qui devraient renforcer le pouvoir du parti du président Aleksandar Vucic.

Les partis d'opposition ont expliqué que des élections libres sont impossibles du fait de la distorsion du paysage médiatique et démocratique. «S'il n'y a même pas une chance théorique d'avoir une compétition entre différentes idées, différents concepts, on ne peut pas parler d'élections», a dit Dobrica Veselinovic, jeune militant du mouvement d'opposition Ne Davimo Belgrade. «Il s'agit juste d'officialiser un état de fait».

Sondages très favorables

Le suspense n'est guère au rendez-vous. D'après une enquête de l'agence Faktor plus, le SNS pourrait rafler 60% des suffrages, devant le parti socialiste (SPS), son partenaire dans la coalition au pouvoir, crédité d'environ 12%. La plus grande inconnue reste le taux de participation entre les peurs liées au coronavirus et les électeurs qui iront pêcher à la ligne, estimé par Faktor Plus à 34%.