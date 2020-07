Deuil

Les stars de «Glee» réunies au lac Piru pour rendre hommage à Naya Rivera

Iqbal Theba, Dot Jones et Brad Ellis ont dit un dernier adieu à l’actrice qui a été retrouvé morte il y a une semaine. Ils ont partagé leur émotion sur les réseaux sociaux.

Les stars de «Glee», Iqbal Theba et Dot-Marie Jones, se sont rendues au mémorial de Naya Rivera érigé au lac Piru. L’actrice a été retrouvée morte dans les eaux du lac dans le comté de Ventura, en Californie, le 13 juillet.

Un mémorial a été érigé près de la crique où le corps de l’actrice a été découvert. Iqbal Theba (principal Figgins dans la série), Dot-Marie Jones (coach Beiste) et Brad Ellis, (le pianiste Brad du Glee club), étaient présents sur le site. Iqbal Theba a posté une vidéo de la veillée sur son compte Twitter, les montrant tous les trois lui rendant hommage. Il a écrit: «Je suis allé la voir avec mes amis Dot-Marie Jones et Brad Ellis.»



Dot-Marie Jones avait récemment fait part de son expérience quand elle s’était rendue au bord du lac avec d’autres acteurs de la série, avant que le corps ne soit retrouvé. Elle a partagé avec émotion sa conviction que feu Cory Monteith, qui jouait le rôle de Finn Hudson dans «Glee», a contribué à la mission de récupération du corps, que l’on a trouvé le jour du septième anniversaire de sa mort. «Nous étions tous là, et nous avons tous prié et parlé, et je sais que Cory (Monteith) y était pour quelque chose, a-t-elle déclaré. Les autorités l’ont trouvée le jour du septième anniversaire de la mort de Cory, ce qui est inimaginable.»