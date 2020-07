il y a 8h

Deuil

Les stars rendent hommage à Naya Rivera

Le corps de l’actrice a été retrouvé dans le lac de Piru. Plusieurs personnalités ont fait par de leur tristesse sur les réseaux sociaux.

par FDA

Naya Rivera avec son fils de 4 ans. Instagram

Ils avaient tous gardé espoir jusqu’au bout. Ce lundi 13 juillet, les autorités américaines ont annoncé avoir retrouvé le corps de la comédienne de 33 ans dans le lac de Piru, après six jours de recherches. Selon les enquêteurs, la star de la série «Glee» qui était partie pour une virée en bateau aurait aidé son fils de 4 ans à remonter à bord de l’embarcation, mais ne serait pas parvenue à remonter à la surface. «Elle a dû réunir assez d'énergie pour aider son fils à grimper, mais pas assez pour se sauver. Son enfant s’est alors retourné et l'a vue disparaître sous la surface de l'eau», a indiqué le shérif du compté de Ventura, Bill Ayub.

Depuis cette terrible annonce, de nombreuses personnalités ont salué la mémoire de Naya Rivera. Lea Michele, qui interprétait le rôle principal de Rachel dans «Glee», a publié un cliché en noir et blanc de la défunte. Chris Colfer a publié une photo de Naya Rivera et lui à l'époque où ils interprétaient les rôles de Santana Lopez et Kurt Hummel dans la série de Ryan Murphy. «Elle pouvait rendre un jour meilleur avec une seule remarque. Elle a inspiré et aidé des gens sans même essayer. Être proche d'elle a été un badge d'honneur et une armure. Naya était unique, et elle le sera toujours.»

Le comédien Darren Criss a souligné son sens de l'humour sur les tournages, ainsi que ses talents de chanteuse. «Elle a été là pour moi à de nombreuses occasions où elle n'étaient pas obligée, et j'ai toujours été reconnaissant pour son amitié», a-t-il salué avec émotion sur les réseaux sociaux.

Martin Luther King III, fils du célèbre militant pour les droits des noirs aux Etats-Unis dans les années 50 et 60, a publié une photo de l'actrice avec son petit Josey Hollis, écrivant : «La nouvelle de la mort de Naya Rivera me brise le cœur, c'est tragique. Ma famille et moi envoyons tout notre amour et nos prières à sa famille et son petit garçon.»