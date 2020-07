Coronavirus

Les Suisses de retour de pays à risque sont disciplinés

Le nombre de voyageurs qui ne sont pas annoncés pour la mise en quarantaine en rentrant de pays à risque serait plutôt ponctuel, selon l’OFSP.

La quarantaine est destinée à tous ceux qui ont eu un contact avec une personne infectée au coronavirus et, depuis le 6 juillet, aux voyageurs entrant en Suisse en provenance d’un pays à risque.

Grâce au traçage et aux contrôles ponctuels, les cantons ont pincé des voyageurs qui ne s’étaient pas annoncés pour la mise en quarantaine. Mais les cas restent relativement ponctuels, bien qu’il ne soit pas possible d’estimer le nombre de retours non signalés.