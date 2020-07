Les Suisses ont dépensé près de 10 milliards en ligne en 2019

Achats

Avec un montant en hausse de 8,2% sur un an, l'e-commerce a poursuivi son essor. Et l'exercice 2020 promet de battre des records.

Le commerce en ligne a poursuivi son essor en Suisse en 2019. Au total, près de 10 milliards de francs ont été dépensés, un montant en hausse de 8,2% sur un an. L'exercice 2020 promet de battre des records, le coronavirus ayant encouragé beaucoup de consommateurs à se tourner vers la vente en ligne, selon une étude de la Haute école du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) et de Datatrans.

Croissance de l'ordre de 22 à 30%

On achète plutôt en Suisse

En outre, les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important pour la vente en ligne, les plateformes ajoutant boutons de commande et nouvelles fonctions de paiement, les commerçants utilisant de plus en plus Whatsapp.