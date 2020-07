Les Suisses ont repris le tourisme d'achat, mais pas en Italie

Frontières

Migros a constaté un recul de ses ventes dès le premier jour du déconfinement, mais pas au Tessin.

Les résultats pour l'exercice 2020 devraient être meilleurs qu'en 2019, grâce à des affaires qualifiées de bonnes dans le secteur de l'alimentaire et du commerce en ligne, avec entre autres un résultat d'exploitation plus solide que l'année précédente et une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 3% et 5%. La réorganisation avec les cessions de Globus, Interio et Depot avait pesé sur le résultat 2019.