Coronavirus

Les revenus des Suisses devraient plonger de 1700 francs

Avec le coronavirus, les Suisses doivent s’attendre à des pertes considérables sur les salaires des employés, les rentrées des indépendants et les revenus de la fortune.

Au final, les revenus des Suisses devraient baisser de 2,5% en 2020 mais certains secteurs seront plus touchés que d’autres.

Le Covid-19 aura des conséquences sur les porte-monnaie des Suisses. Selon BAK Economics, les pertes de revenus pourraient atteindre 1700 francs par personne en 2020 et en 2021. L’institut bâlois a confirmé ce lundi un article de la «Neue Zürcher Zeitung» . Avec la pandémie, il faut en effet s’attendre à des pertes considérables sur les salaires des employés, les rentrées des indépendants et les revenus de la fortune.

Certains secteurs seront plus touchés que d’autres. Selon le BAK, l’hôtellerie, le tourisme, l’événementiel et une partie des transports publics verront leur situation s’assombrir. Mais la récession mondiale aura aussi des conséquences sur d’autres branches comme l’industrie d’exportation et la finance qui pourraient licencier.