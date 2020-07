il y a 1h

Luxe

Les super Suisses ont mis le grappin sur Le Grand Jardin

Le groupe suisse d’hôtellerie de luxe Ultima Capital a racheté un lieu de prestige sur l’Ile Saint-Marguerite. La gauche cannoise a critiqué un projet «privé, élitiste et anti-écologique».

par Eric Felley

La splendide propriété du Grand Jardin sur l’Ile Sainte-Marguerite vient d’être rachetée par le groupe Ultima Capital, qui dispose déjà d’une quarantaine de propriétés luxueuses de par le monde. Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate

Le groupe suisse Ultima Capital vient de se rendre acquéreur de la propriété nommée Le Grand Jardin, sur l’Ile Saint-Marguerite, au large de Cannes, dans l’archipel de Lérins. Cette acquisition a fait des remous sur la Côte d’Azur, car d’aucuns auraient voulu que cette propriété, qui a une longue histoire, rejoigne le domaine public. Il n’en a rien été, la transaction s’est faite par un tribunal de commerce dans le cadre d’un règlement judiciaire.

De Gstaad à Cologny

Ultima Capital, dont le siège est à Zoug, est un groupe hôtelier de luxe qui a le vent en poupe. Il est détenu par deux jeunes entrepreneurs Max-Hervé George et Byron Baciocchi. L’année dernière, la société est entrée à la Bourse de Berne. Le groupe est propriétaire de l’hôtel cinq étoiles Ultima Gstaad, de chalets à Crans-Montana, Schönried, Megève et Courchevel, ainsi qu’une propriété de luxe à Mies (VD) et une autre à Cologny (GE). Pour donner un ordre de grandeur, les locations des chalets de Megève ou Crans-Montana se négocient entre 150 000 et 200 000 francs la semaine en haute saison.

Louis XIV y a séjourné

À Cannes, il faudra sans doute débourser encore plus pour séjourner dans Le Grand Jardin. Cette propriété a une longue histoire. Elle a servi de lieu de villégiature à Louis XIV et au Duc de Guise. Elle est totalement entourée d’une enceinte construite du temps du Cardinal Richelieu. Elle occupe près de 1,3 hectare dans la partie la plus verte de l’Ile Saint-Marguerite. On y trouve des bâtiments qui remontent au XIIe siècle, un jardin botanique exceptionnel, une villa, une tour de guet et, plus moderne, une piscine et un héliport. Le groupe Ultima Capital précise que ce lieu de résidence comportera une douzaine de chambres, avec un cinéma en plein air et une clinique de chirurgie esthétique.

Déconfiture du propriétaire indien

Depuis 2008, Le Grand Jardin était la propriété de Vijay Mallya, un homme d’affaires indien qui a fait fortune dans les spiritueux et le transport aérien. Mais il a été soupçonné de fraude et de détournement de fonds, explique le journal «Nice-Matin»: «Alors que sa compagnie aérienne Kingfisher Airlines faisait faillite, il aurait emprunté plus d’un milliard de dollars à des banques publiques sans rembourser, cet apport ayant été utilisé pour son écurie de Formule 1, Force India, et non pour renflouer les caisses de sa société». Selon le journal, il serait emprisonné à Londres.

Pour «une caste d’hyper-riches»