BNS

Les taux négatifs ne sont pas près de disparaître

La pandémie de coronavirus a durablement installé le mécanisme de taux négatifs, selon le président de la Banque nationale suisse.

Afin de répondre aux défis économiques posés par le coronavirus, la BNS s'est appuyée sur deux instruments auxquels elle avait recouru avant l'éclatement de la crise, à savoir les taux négatifs et l'intervention dans le marché des changes, a expliqué M. Jordan lors d'une conférence virtuelle.

Ces deux mesures visent à freiner l'appréciation du franc, renforcée par la pandémie de Covid-19 et la vague d'incertitudes qu'elle a répandue dans le monde, poussant les flux de capitaux vers la devise helvétique, considérée comme une valeur refuge.

Cette tendance a été renforcée par la baisse des taux d'intérêts décidée par d'autres banques centrales. L'assouplissement monétaire s'est traduit par une diminution des rendements à l'étranger, par un resserrement de l'écart initial avec le taux suisse et donc par une pression sur le franc.

«C'est pourquoi notre politique reposant conjointement sur le taux d'intérêt négatif et des interventions sur le marché des changes reste plus nécessaire que jamais» a affirmé Thomas Jordan.