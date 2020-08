Coronavirus

Les touristes de retour d’Espagne seront en quarantaine

L’OFSP a annoncé que l’Espagne va rejoindre la liste des pays à risque de la Suisse en matière de coronavirus. Les femmes enceintes font désormais partie des personnes à risque.

Les voyageurs de retour d’Espagne devront se mettre en quarantaine en Suisse. L’Espagne a été ajoutée par l'Office fédéral de la santé publique à la liste des pays avec un risque élevé d’infection au Covid-19. Les Baléares et les Canaries ne sont pas concernés. Ne sont pas concernés non plus les voyageurs en transit durant moins de 24h en Espagne, à l’image des voyageurs qui traversent la péninsule ibérique pour rentrer du Portugal, a précisé Patrick Mathys, chef de la section crise à l’OFSP.