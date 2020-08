Coronavirus

Les USA se préparent à une vague de locataires expulsés

La crise due au Covid-19 a plongé des millions d’Américains dans la précarité et qui n’arrivent plus désormais à payer leurs loyers.

Jusqu’à 40 millions de personnes courent le risque d’être expulsées dans les prochains mois, à New York et dans le reste des Etats-Unis.

A New York, Mariatou Diallo n’a pas payé son loyer depuis mars, quand elle a perdu son travail dans le secteur de la santé. «Je suis très inquiète, car j’ai un enfant de huit ans et, si je suis expulsée, je n’ai aucune idée de ce que je vais faire», dit-elle.

40 millions de personnes concernées

«Sans les 600 dollars, personne ne peut payer le loyer», affirme Yudy Ramirez qui a perdu son travail de femme de ménage dans un hôtel de Manhattan en mars. Elle n’a pas versé les 1000 dollars par mois pour son appartement dans le Bronx en juillet et août. Agée de 46 ans, elle ne sait pas quand elle retrouvera son travail et va bientôt perdre son assurance-maladie.

Quartiers populaires les plus menacés

La menace est encore plus importante dans ces quartiers populaires, où habitent principalement des minorités et où le Covid-19 a fait plus de morts et provoqué plus de pertes d’emplois. A New York, les expulsions sont interdites jusqu’au 4 septembre, mais les propriétaires peuvent déjà déposer des dossiers devant les tribunaux.