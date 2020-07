Les Valaisans voteront sur les grands prédateurs

Initiative

L’initiative constitutionnelle «Pour un canton du Valais sans grands prédateurs» sera soumise aux urnes. Le Conseil d’Etat recommande de l’accepter.

Le lynx est compris dans l’initiative constitutionnelle «Pour un canton du Valais sans grands prédateurs», au même titre que le loup et l’ours.

L’acceptation de l’initiative populaire ne changera pas fondamentalement la situation actuelle et future dans le canton pour les grands prédateurs, selon le message du gouvernement valaisan publié mardi. Et de souligner que «le canton ne dispose de surcroît que d’une faible marge de manœuvre pour édicter un concept cantonal en matière de grands prédateurs».

«Limitation et régulation»

L’initiative cantonale pour un Valais sans grand prédateur (loup, lynx, ours) a été lancée en 2016 par une dizaine de Haut-Valaisans. Elle a abouti en janvier 2017 munie de 9545 signatures, soit 3545 de plus que nécessaires. Le 25 janvier 2017, le Conseil d’Etat a transmis l’initiative au Grand Conseil. Après examen préalable et modification du texte, l’initiative populaire a été déclarée recevable par les députés le 12 septembre 2019.