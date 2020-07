Les Romands s’adaptent bien au masque obligatoire

Pandémie

Une très large majorité des usagers vaudois, valaisans ou neuchâtelois respectent le port du masque obligatoire dans les transports publics.

90% dans un train Yverdon - Lausanne

Sur la ligne Yverdon - Lausanne, par exemple, plus de 90% des pendulaires portaient le masque lundi matin vers 8 heures, a constaté l'agence Keystone-ATS. Le contraste est saisissant par rapport à ce qui était de mise en fin de semaine dernière, lorsque le masque était rare parmi les usagers.

En Valais aussi

«Pas d'embarquement sans masque»

L'obligation concerne les personnes de 12 ans et plus dans tous les trains, trams, bus, remontées mécaniques, téléphériques et bateaux de Suisse, a décidé mercredi dernier le Conseil fédéral. Pas d'amende prévue, mais toute personne refusant de porter le masque doit quitter le moyen de transport au prochain arrêt.