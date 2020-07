Suisse

Les ventes d’articles de sport ont rebondi après le déconfinement

Les magasins d’articles de sport ont vu leurs ventes redémarrer après la fin du confinement, les clients se jetant sur les chaussures, vêtements et équipements.

Selon un sondage effectué par la faîtière, plus de la moitié des magasins interrogés a augmenté leurs recettes de 20% ou plus entre le 11 mai et le 7 juin, principalement grâce aux ventes de chaussures, de vêtements et d’équipements.