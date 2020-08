Coronavirus

Les violations des droits des migrants en Amérique en hausse

La crise liée au coronavirus a conduit de nombreux pays à durcir leur politique migratoire, empêchant les migrants de régulariser leur situation.

La pandémie de nouveau coronavirus a «exacerbé» les violations des droits fondamentaux des migrants en Amérique latine, a dénoncé lundi l’organisation humanitaire Plan International. Les fillettes et adolescentes vénézuéliennes et centroaméricaines sont particulièrement vulnérables.

«Les impacts socio-économiques, les restrictions de circulation et la fermeture des frontières, en raison de la pandémie de Covid-19, ont exacerbé les violations des droits de la population migrante, particulièrement ceux des fillettes et adolescentes», s’alarme l’ONG, qui a son siège régional au Panama.

La situation est particulièrement dramatique pour les Vénézuéliens présents en Colombie, au Brésil, en Equateur et au Pérou selon Plan International. L’ONG dénonce également les conditions de vie des migrants du Honduras, du Guatemala et du Salvador qui fuient vers les États-Unis et le Mexique. Plan International rappelle qu’il s’agit «de deux des pires crises migratoires au monde».

«Dans ces deux cas, les circonstances représentent un risque de violence contre les enfants», affirme Nicolas Rodriguez, directeur régional de la gestion des risques de catastrophes de l’ONG. «Il y a beaucoup de cas d’enfants non accompagnés surtout dans le triangle nord» de l'Amérique centrale (Honduras, Salvador et Guatemala) où les mineurs émigrent afin de retrouver leurs familles, souligne-t-il.

Piégés, sans moyens de subsistance

À ce jour, l'Amérique latine et les Caraïbes enregistrent 3,2 millions de cas avérés de personnes infectées par le nouveau coronavirus, dont plus de 200’000 sont décédées. La crise sanitaire a conduit de nombreux pays à durcir leur politique migratoire, empêchant les migrants de régulariser leur situation.

Selon Plan International, cela a empiré les conditions de vie des migrants qui rencontrent davantage de difficultés pour accéder aux services de santé, à l’éducation et à l’emploi, et les met à la merci de la violence. «Les migrants sont piégés, sans moyens de subsistance et sans accès aux services de base», dénonce Nicolas Rodriguez, qui demande l’ouverture d’urgence de couloirs humanitaires pour les protéger et permettre leur passage.