France voisine

Les voleurs sont trahis par leur flamant rose gonflable

Quatre jeunes ont facilement été repérés par la police à cause de la bouée qu’ils avaient achetée avec une carte de crédit dérobée.

Une fois sur place, les forces de l’ordre apprennent à leur plus grand bonheur que cette carte britannique a une spécificité: chaque achat effectué avec génère un SMS envoyé à son propriétaire disant quelle somme a été dépensée et où. Plusieurs messages ont été envoyés depuis des commerces du domaine en question, les voleurs ne se sont donc pas donné la peine d’aller bien loin.

Sur la plage d’à côté

Les coupables sont quatre jeunes adultes de Chalon-sur-Saône, trois garçons et une fille, qui tentent d’expliquer qu’ils ont trouvé la carte sur la plage, argument qui se dégonfle plus vite que leur bouée. Tous les objets ont été récupérés et rendus aux commerces, les Anglais indemnisés et, comme ils n’ont pas porté plainte, les coupables n’ont pas été poursuivis par le parquet. Voilà qui s’appelle une bouée de sauvetage inespérée.