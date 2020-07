Suisse

Les voyageurs arrivant ici ne respectent pas la quarantaine

La NZZ am Sonntag a fait les comptes: moins de la moitié des personnes revenant de pays à risque respectent la quarantaine. Quelque 6000 personnes venant de pays à risque sont arrivés dans notre pays ces dernières semaines.

Depuis l'introduction de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs provenant de pays à risque le 6 juillet dernier, quelque 6000 personnes sont arrivées en Suisse via les aéroports de Genève, Zurich et Bâle en provenance de ces pays où les foyers de contamination sont denses.

Or, 25 des 26 cantons avaient annoncé le 17 juillet que seules 630 personnes étaient en isolement et 2328 en quarantaine, constate la NZZ am Sonntag. Moins de la moitié des personnes revenant de pays à risque respectent la quarantaine, selon le journal qui explique ainsi la hausse des cas de Covid-19 ces derniers temps.