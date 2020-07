Japon

Les yakuzas bientôt privés de Halloween

Les membres de la mafia nippone profitaient de l’événement pour tenter de bien se faire voir par le voisinage et enrôler les enfants dans les gangs. La police veut leur interdire de distribuer des bonbons.

Depuis 2013, chaque 31 octobre, les Yamaguchi-gumi distribuent des bonbons aux enfants pour Halloween. Le problème est qu’il s’agit de yakuzas et même de la plus grande de ces organisations criminelles au Japon. Mais cette année, la police de la préfecture de Hyogo (principale ville, Kobe) a décidé d’agir. Elle va soumette à l’assemblée en septembre un projet de loi interdisant aux gangsters de distribuer des friandises et des biens aux enfants de moins de 18 ans, relate «The Asahi Shimbun».