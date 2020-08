Football

Les Young Boys privent Sion de finale

Les Bernois ont battu Sion sur le tard (3-1) et défieront Bâle ou Winterthour en finale de la Coupe de Suisse, le 30 août.

Dans cette première demi-finale, Sion a rapidement été mis sous pression par les champions de Suisse en titre. Lors des dix premières minutes, les Young Boys s’étaient déjà créé trois occasions à la suite de débordements sur le côté droit de Saidy Janko. Maladroits devant le but valaisan, les hommes de Gerardo Seoane n’ont pas (encore) su profiter de l’excellent travail de leur défenseur latéral.

La fin de période a tourné au vinaigre pour Sion. Si Fickentscher a sauvé les meubles devant Christian Fassnacht (38e), les choses se sont corsées juste après. Déjà averti à la 17e minute, Christian Zock a imprimé ses crampons sur les mollets de Nicolas Ngamaleu à 60 mètres de ses propres buts. Cet engagement démesuré et inutile a été synonyme de deuxième carton jaune et donc d’expulsion.

A dix, Sion a terriblement souffert en début de deuxième mi-temps. En six minutes, YB a vendangé trois grosses occasions par Gaudino, Fassnacht et Ngamaleu. Sur sa seule incursion dans le camp adverse, Sion est passé proche du hold-up puisque la tour de contrôle Roberts Uldrikis a alerté Marco Wölfli. Le vétéran s’en est tiré en deux temps (63e). Deux minutes plus tard, Ulisses Garcia a lui aussi mis le feu dans l’arrière-garde valaisanne. Le Genevois de la capitale s’est toutefois heurté à Kevin Fickentscher, à nouveau très à son affaire.