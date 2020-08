Croisières

L’espoir d’un retour en mer en août prend l’eau

Le secteur des croisières touristiques espérait se relancer cet été. Mais les contraintes sanitaires et la fermeture des ports rendent la remise à flot compliquée.

La Méditerranée concentrait beaucoup d’attentes en raison de la relative accalmie dont bénéficie l’Europe depuis le début de l’été en matière pandémique. Et la réouverture des six principaux ports grecs le 1er août résonnait comme la sirène d’un paquebot sur le départ.

De son côté, interrogé par l’AFP, Costa Croisières, marque de Carnival, dit «travailler à la planification de la reprise progressive de ses croisières, lorsque l’État du pavillon et les autorités des destinations définiront ce qu’il est possible de le faire».

A problème sanitaire, réponse sanitaire

«L’état de santé est surveillé par des contrôles de température quotidiens et par des tests par écouvillonnage effectués chaque mois sur tous les membres de l’équipage», explique par exemple Costa Croisières. «La distanciation physique sera possible grâce à la réduction de la capacité globale des passagers à bord à 70%» et «les divertissements ont été repensés pour créer des groupes plus petits", détaille de son côté MSC Croisières.