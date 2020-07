24.07.2020 à 15:01

Mémoire

L’esquisse du drapeau olympique de Coubertin mise aux enchères

Ce dessin préparatoire signé par le baron sera le clou d’une vente de souvenirs sportifs ce dimanche à Cannes. Il est estimé entre 80 000 et 100 000 euros.

par Michel Pralong

1 / 16 C’est un dessin original à la mine de plomb et gouache sur papier, dédicacé par le Baron Pierre de Coubertin. avec écrit «Bien à vous». Il a été réalisé en 1913 pour son projet de drapeau Olympique. 21 x 27,5 cm; 18 x 27 cm. Il est estimé entre 80 000 et 100 000 euros. Cannes Enchères Des photos dédicacées de victoires de Roger Federer aux quatre tournois du Grand Chelem: Wimbledon 2007, US Open 2007, Roland-Garros 2009 et Open d’Australie 2018. Estimation du lot: entre 400 et 600 euros. Cannes Enchères Drapeau de supporter suisse lors de la finale de Coupe Davis de 2014 remportée par la Suisse face à la France et signée par Roger Federer et Stan Wawrinka. Estimé entre 150 et 200 euros. Cannes Enchères

Ce dimanche 26 juillet, 162 souvenirs sportifs seront vendus aux enchères à Cannes. La majorité de ces lots sont des objets dédicacés par des légendes sportives, de Pelé à Cristiano Ronaldo et Messi pour le foot, en passant par Federer, Jean-Claude Killy et Mike Tyson. La plupart sont estimés à des prix plutôt accessibles de quelques centaines d’euros, comme on peut le constater sur le catalogue de Cannes Enchères. La vente aura lieu sur place mais aussi en ligne.

Quelques-uns de ces lots sont plus rares, et donc plus chers, comme des gants portés par Ayrton Senna (8000-10 000 euros) ou par les deux participants au Combat du Siècle, Joe Frazier et Mohamed Ali (3000-4000 euros). Mais la star incontestable de la vente est une pièce vraiment unique: un dessin préparatoire du futur drapeau olympique signé par le baron Pierre de Coubertin en personne, estimé entre 80 000 et 100 000 euros.

«Une pièce inestimable»

Ce croquis, réalisé en 1913, fut offert par Coubertin à Lucien Perrot, l’un de ses soutiens lausannois. Il fut ensuite conservé dans la famille de ce dernier jusqu’à son acquisition par son actuel propriétaire suisse. Il est pour la première fois mis en vente. «C’est une pièce de musée inestimable, précise le commissaire-priseur Alexandre Debussy. À notre connaissance, il s’agit de la seule étude connue de Pierre de Coubertin», dit-il sur le site Interenchères.