Hockey sur glace

L’été en mode «Labricole» de Tim Bozon

L’attaquant français à licence suisse de Genève-Servette a été privé de deux compétitions majeures depuis le mois de mars. Malgré cela, il tient déjà la grande forme.

Une première qui a mêlé les exercices techniques et le jeu. Une première où les Aigles ont affiché leur plus beau faciès Pepsodent, démontrant qu’ils étaient simplement heureux de renouer avec l’activité. Une première à l’issue de laquelle Tim Bozon était à peine essoufflé malgré l’intensité déployée sur la surface de jeu. «C’est la réalité de 2020, explique l’attaquant français titulaire d’une licence de jeu helvétique. On a avantage à être prêts dès le premier jour du camp d’entraînement.» La concurrence n’est plus un mirage: n’y avait-il pas 18 attaquants en uniforme? N’y en aura-t-il pas que treize, voire quatorze, sur la première feuille officielle de match du championnat de National League dont la reprise est pour l’heure prévue le 18 septembre?