Actualisé il y a 56min

Hollywood

Leur couple a tenu dix ans

Armie Hammer et Elizabeth Chambers divorcent. La future ex de l’acteur cherche à obtenir la garde de leurs enfants.

par Cover Media/LeMatin.ch

Army Hammer et Elizabeth Chambers en 2019. Getty Images

Armie Hammer et Elizabeth Chambers ont choqué les fans en annonçant la fin de leur mariage de 10 ans sur Instagram vendredi, et l’on sait maintenant qu’Elizabeth Chambers avait demandé le divorce le même jour. Dans le dossier obtenu par People.com, elle a cité «des différences irréconciliables» et a établi la date de leur séparation au 6 juillet, quatre jours avant leur annonce sur Instagram.



Elle a également demandé la garde physique principale de leur fille Harper de cinq ans et de leur fils Ford de trois ans, mais souhaite une garde légale conjointe avec la star de «Call me by your name». Bien qu’ayant passé leur confinement aux îles Caïmans avec leurs enfants, ils ont annoncé leur séparation dans une longue déclaration à côté d’une photo d’eux-mêmes dans des moments plus heureux sur leurs comptes Instagram respectifs.