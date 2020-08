FOOTBALL

Levée des 1000 spectateurs: les voyants seraient plutôt au vert

Le Conseil fédéral dira ce mercredi s’il assouplit les règles sanitaires en vigueur, un enjeu capital pour l’avenir du professionnalisme en Suisse. L’important travail de lobbying effectués depuis plusieurs semaines paiera-t-il?

A l’instar de toutes les disciplines sportives, le football suisse retient son souffle. Ce mercredi s’annonce décisif pour l’avenir du sport professionnel dans notre pays. On saura en effet ce 12 août si le Conseil fédéral assouplit l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, prononce le statu quo ou, pire encore, durcit les mesures de protection sanitaires. Promulguée le 28 février dernier pour une durée initiale de deux semaines, l’actuelle situation doit demeurer en vigueur jusqu’au 31 août.

Son appel sera-t-il suffisant pour remporter une bataille jugée capitale? A la veille du verdict, les clubs restent suspendus à la décision des sept sages. Tous sont conscients de la gravité du moment et de ce qui est en train de se tramer à Berne, dans les arcanes du pouvoir et jusqu’à son sommet. Au sein même du gouvernement, les avis seraient partagés. Alors qu’Alain Berset souhaiterait repousser l’entrée en vigueur de la future réglementation au 1er octobre voire à plus tard, plusieurs de ses collègues aimeraient que celle-ci soit appliqués dès le 1er septembre, soit avant le coup d’envoi de la prochaine saison de football et de hockey.