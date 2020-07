Lewis Hamilton au 89e ciel

Les trombes d’eau qui sont tombées sur la piste de Spielberg ont nivelé le niveau des voitures. Lewis Hamilton s’est pourtant montré le plus fort, encore.

Les conditions les plus difficiles

Une brève éclaircie a poussé Michael Masi, le directeur de course, à lancer la séance à 15h36. Le temps que les 10 minutes de préavis soient écoulées, la pluie avait repris de plus belle, mais l’Australien a tout de même laissé les qualifications se dérouler. Pour le plus grand bien du spectacle: «C’était vraiment à la limite, mais c’est ça la course, commentait Lewis Hamilton après les qualifications. Je suis content qu’ils nous aient laissé tourner. C’était très spécial. C’était tellement difficile aujourd’hui, je crois que c’étaient les conditions les plus difficiles qu’on ait jamais rencontré en F1.»