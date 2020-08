Automobilisme

Lewis, un record de plus

En remportant le Grand Prix d’Espagne, Lewis Hamilton est monté sur le podium pour la 156e fois de sa carrière. Il bat Michael Schumacher.

L’homme de tous les records

Hier, Lewis Hamilton est monté sur le podium pour la 156e fois de sa carrière, établissant un nouveau record absolu - Michael Schumacher comptant 155 podiums. « Je ne sais pas quoi dire », lâche le pilote britannique quand on évoque ce nouveau record. « Battre Michael, c’est très… étrange. Tous les pilotes d’aujourd’hui ont grandi en le regardant à la télé. Ce qui se passe pour moi, en ce moment, ça va beaucoup plus loin que tous mes rêves d’enfant. Je pense que Michael était un pilote incroyable, et je me sens toujours honoré et humble quand mon nom est associé à des pilotes comme lui, comme Ayrton (Senna) ou (Juan Manuel) Fangio. C’est vraiment sympa. »

Max Verstappen se concentre sur lui-même

Après avoir remporté le Grand Prix du 70e anniversaire à Silverstone, le dimanche précédent, Max Verstappen a dû se contenter de la deuxième place à Barcelone. « On ne pouvait pas faire mieux, résume le Néerlandais. En début de course, je pouvais suivre Lewis (Hamilton), mais dès qu’il a accéléré le rythme, il m’a décroché. Je me suis alors concentré sur ma course, pour rester devant Valtteri (Bottas), et ça me convient très bien. A un moment, mon ingénieur ne me parlait que de Lewis. Je lui ai dit qu’il fallait arrêter, qu’on ne peut pas maîtriser ce que font les Mercedes, on ne peut contrôler que ce que notre propre course. »