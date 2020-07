Le sud des USA commence à tourner la page de son passé

Guerre de Sécession

Les autorités de Richmond, ancienne capitale du sud esclavagiste, ont ordonné le retrait des statues érigées en mémoire de l’armée confédérée.

Le maire, Levar Stoney, a justifié sa décision par la nécessité de «tourner la page» du passé pour la ville. «Depuis la fin officielle du statut de capitale de la confédération il y a 155 ans, nous sommes sous le poids de cet héritage», a-t-il expliqué dans un message vidéo sur Twitter. «Ces statues, quoique symboliques, ont placé une ombre sur les rêves de nos enfants de couleur. En les enlevant, nous pouvons commencer à guérir et concentrer notre attention sur l’avenir», a souligné l’édile, un Afro-Américain de 39 ans. «Le retrait de ces monuments n’est pas une solution pour (régler) les injustices raciales qui sont profondément enracinées dans notre ville et notre pays», a-t-il toutefois admis. Il a aussi cité un impératif de «santé publique» en pleine pandémie de coronavirus alors que les opposants à ces statues se rassemblent «depuis 33 jours consécutifs» pour demander leur retrait.

George Floyd

Les manifestations contre le racisme et les violences policières se succèdent depuis plus d’un mois après la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis le 25 mai. Elles ont aussi relancé le débat sensible sur l’héritage du passé esclavagiste du pays, symbolisé par ces monuments que des manifestants ont vandalisés et tentés de mettre à terre un peu partout sur le territoire, notamment à Richmond.