Deuil

L’ex-mari de Naya Rivera lui rend un hommage émouvant

Ryan Dorsey a pris la parole sur Instagram pour la première fois depuis la mort de la mère de son fils. Un message qui a touché la toile.

Le papa du petit garçon a évoqué ensuite sa relation avec Naya Rivera. «Je suis reconnaissant pour les instants que nous avons partagés et le chemin que nous avons emprunté ensemble et qui nous a donné le petit garçon le plus intelligent, doux et gentil qu’on puisse espérer», a-t-il déclaré. «Je me souviens que parfois tu t’énervais contre moi: «Ryan, peux-tu arrêter avec Snapchat! Haha.» Je suis content de ne pas t’avoir écoutée, parce que j’ai des centaines et probablement des milliers de photos et de vidéos que Josey aura pour toujours et il saura que sa maman l’aimait plus que la vie et à quel point nous nous sommes amusés ensemble pendant qu’il grandissait. Une partie de toi sera toujours avec nous. Il n’oubliera jamais d’où il vient. Tu nous manques. Nous t’aimerons toujours. Je t’aime Meep.»