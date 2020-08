L’hôpital justifie la téléphonie posée sur son toit

Pierre Dubochet 04.08.2020 à 17:02

«Les valeurs limites des installations ne sont pas justifiées par des considérations médicales ou biologiques», écrivait Jurg Bauman de l'OFEV dans les Cahiers de l'électricité no 55 de janvier 2004. On apprécierait que les valeurs limites qui ont force légales soient fondées sur la science, et non sur l'observation comportementale de primates (non humains), notamment les travaux de John D'Andrea des années 1970.