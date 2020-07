Libéré par Genève, Robert Zinn signe à...

Basketball

L'international suisse s'est engagé pour deux saisons avec le double champion en titre, Fribourg Olympic.

Et un de plus, le petit feuilleton du basket romand continue. Après Stimac, Jaunin, Jurkovitz et Derksen, partis de Fribourg Olympic pour signer avec les Lions de Genève ces dernières semaines tandis que Cotture et Hart faisaient le chemin inverse et passaient du Pommier à Saint-Léonard, un nouveau joueur vient de changer de crèmerie.