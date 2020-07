Métamorphose

L’incroyable transformation physique de Sarah Fraisou

La candidate de télé-réalité a posté une photo avant et après son régime et a dévoilé avoir perdu 30 kilos. Le résultat est étonnant.

Il y a quelques mois , la Française de 27 ans avait déjà publi é un cliché de son nouveau corps . Un e publication qui avait reten u l ’ attention de ses a bonnés et qui l ’ avaient félicitée pour ses efforts. Mais aujourd ’ hui, Sarah Fraisou a frappé encore plus fort, en publiant un montage photo, où on peut voir la différence avant et après sa transformation . Et le résultat est impressionnant! En légende, e lle se félicite de sa perte de poids: « C’est peut-être dur, long , mais dans la vie quand on veut on peut. Moins 30 kilos » , écrit-elle. Une vidéo qui a été saluée par de nombreux internautes . « Tu es si belle !» ou encore « Voilà un régime efficace, bravo », peut-on lire dans les commentaires.