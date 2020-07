Suisse

L’industrie suisse de l’armement se porte bien

Les exportations suisses de matériel de guerre vont bon train, avec des ventes qui ont presque doublé au premier semestre.

Les véhicules blindés et les munitions sont les plus prisés. Le Danemark a ainsi déboursé plus de 80 millions de francs et la Roumanie plus de 57 millions pour les premiers. L'Allemagne a elle acquis pour près de 26 millions de francs de munitions.