Football

L’Inter met la pression sur la Juventus

En gagnant à Gênes, les Milanais reviennent à quatre points des Turinois qui jouent dimanche. Naples, lui, se rapproche de l’AC Milan.

L’Inter Milan, large vainqueur 3-0 à Gênes samedi lors de la 36e journée du championnat d’Italie, dépossède l’Atalanta Bergame de la deuxième place et met la pression sur la Juventus, qui n’a plus que 4 points d’avance.

Longtemps dominateur, le club lombard a ouvert le score à la 34e minute d’une tête de Romelu Lukaku. Gênes a ensuite haussé le ton pour revenir au score, sans succès, et a été puni en fin de match par un but d’Alexis Sanchez, à la réception d’un centre de Victor Moses (83e) et le doublé de Lukaku (93e), pour son 23e but de la saison en championnat.

Une finale pour la 2e place

La rencontre de la 38e et dernière journée entre l’Inter et l’Atalanta se profile de plus en plus comme un duel pour la deuxième place entre les deux formations lombardes, d’ores et déjà qualifiées pour la Ligue des champions la saison prochaine.