Football

L’Inter offre une balle de match à la Juventus

Les Milanais n’ont pas réussi à battre la Fiorentina et offrent une chance de sacre à la Juve en cas de victoire jeudi face l’Udinese.

Lautaro Martinez et les Milanais n’ont pas trouvé la faille face à la Fiorentina.

Les Turinois n’ont plus qu’à se baisser pour prendre avec trois journées d’avance ce neuvième scudetto d’affilée, que l’Inter ne lui a jamais vraiment contesté.

Avec leur match nul de mercredi, les Milanais se retrouvent d’ailleurs troisièmes, derrière l’Atalanta Bergame, qui fait en l’état un dauphin plus convaincant et plus séduisant.