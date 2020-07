il y a 1h

Covid et Cie

L’Islande vous invite à pousser un cri primal

Et, promesse d’office du tourisme, ce cri sera diffusé quelques secondes plus tard via haut-parleurs géants, dans une partie reculée et sauvage de ce beau et frais pays.

Sur le site lookslikeyouneedinceland.com, Un bouton permet d’enregistrer votre cri avec la promesse que ce dernier sera diffusé dans un endroit insolite, grandiose et sauvage du pays. DR

«Il semble que vous avez besoin d’Islande»; ça ressemble à un slogan d’office du tourisme. C’en est un. L’invitation s’adresse aux confinés, à ceux qui s’apprêtent à le redevenir, ceux qui le craignent et tous ceux qui ressentent le besoin urgent de pousser un cri primal, si possible dans un endroit insolite, grandiose et dépourvu de présence humaine loin à la ronde.

Sur la page d’attaque du site lookslikeyouneedinceland.com, un bouton permet d’enregistrer ce que bon vous semble, mais un cri qui vient du ventre de préférence. Sur la photo, un haut-parleur jaune placé dans un endroit sauvage du pays suggère que ce cri sera rediffusé dans les secondes qui viennent. En guise de preuve (qui vaut ce qu’elle vaut), le cri est aussi diffusé en simultané sur la machine qui a servi d’enregistreur. Attention donc à vos oreilles et à celle de vos voisins. Il y a même un «Best of» en pied de page.