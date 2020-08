Coronavirus

L’Italie durcit ses règles pour les voyageurs

Tous les voyageurs arrivant de Croatie, Grèce, Malte et Espagne devront désormais se faire tester à leur entrée sur le territoire italien.

L’Italie a rendu obligatoire jusqu’au 7 septembre des tests de détection du coronavirus chez tous les voyageurs arrivant de Croatie, Grèce, Malte et Espagne, selon un nouveau décret signé mercredi soir, qui interdit aussi l’entrée sur son territoire de personnes en provenance de la Colombie.

Entrée sur le territoire interdite

Outre la Colombie qui vient d’être ajoutée à la liste des États jugés à risque, l’Italie a déjà fermé ses portes aux voyageurs en provenance du Kosovo, de Serbie, du Monténégro, de Bosnie, de Macédoine du Nord et de Moldavie. Ceux venant de Bulgarie et de Roumanie doivent pour leur part observer une quarantaine et un suivi médical.