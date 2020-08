Football

Liverpool laisse tomber Evian et… le FC Sion

En raison de la quarantaine imposée aux Anglais souhaitant séjourner dans l’Hexagone, les Reds ont annulé le camp d’entraînement prévu en France voisine. Les joueurs de Jürgen Klopp ont choisi de se rabattre sur l’Autriche.

Tombée vendredi et provoquant aussitôt quelques tensions diplomatiques entre les deux pays, la décision de Boris Johnson, le Premier ministre anglais, d’imposer une quarantaine à tous les Français désirant se rendre au Royaume-Uni a, par effet ricochet, entraîné l’annulation du match amical que Liverpool devait disputer contre le FC Sion, le samedi 22 août à Evian. Par réciprocité, la France a en effet exigé la même mesure sanitaire aux Anglais arrivant dans l’Hexagone dès ce samedi.

Résultat: cette contrainte (synonyme d'isolement complet pendant 14 jours) a contraint les Reds à annuler précipitamment le camp d’entraînement que les champions d’Europe en titre devaient effectuer dès ce 15 août à Evian, qui était devenu leur habituel lieu de villégiature estival depuis plusieurs années. En lieu et place, les joueurs de Jürgen Klopp mettront le cap ce samedi encore sur l’Autriche, qui n’impose pas de quarantaine aux voyageurs en provenance de Grande-Bretagne. Plutôt que les installations du stade Camille-Fournier et le FC Sion, Mohamed Salah et ses coéquipiers feront la connaissance de Saalfelden, une ville de 16’000 habitants du district de Salzbourg. Durant son séjour, Liverpool devrait se mesurer au Red Bull Salzbourg pour une première sortie amicale.