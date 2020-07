Manchester City battu sur un lob de 40 mètres

Football

Les hommes de Pep Guardiola ont concédé leur neuvième défaite de la saison, dimanche face à Southampton. Liverpool vainqueur d’Aston Villa.

L'ouverture du score est venue d'un ballon bêtement perdu au milieu de terrain que l'attaquant Che Adams a envoyé de plus de quarante mètres au fond des filets, lobant Ederson, avancé.

Liverpool laborieux

De son côté, Liverpool a peiné pendant plus d'une heure mais a fini par prendre le meilleur sur le relégable Aston Villa (2-0). Après la claque subie contre Manchester City jeudi (4-0), Jürgen Klopp avait assuré que son équipe n'était pas démobilisée par premier titre de champion décroché par le club depuis 30 ans. Mais c'est encore l'impression qu'elle a donné en première période.

Avec Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain et Divock Origi titulaires, l'Allemand avait essayé de mettre un peu de sang neuf, sans pour autant céder à la tentation de lancer des jeunes inexpérimentés. Mais pendant 45 minutes, on s'est ennuyé comme rarement à Anfield cette saison, le jeu étant lent, sans intensité ni inspiration et sans la précision clinique dans les passes qui font la force habituelle des Reds.