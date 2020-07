«Livre sur les quais» à Morges: l'édition 2020 sera plus petite

Vaud

La manifestation se déroulera du 4 au 6 septembre à Morges. Cette édition 2020 verra son nombre d'auteurs limité à 100, un agencement revisité et une inscription obligatoire pour assister aux rencontres.

Le Livre sur les quais ouvrira un nouveau chapitre du 4 au 6 septembre à Morges (VD). Sous la présidence d'honneur de Camille Laurens, cette édition 2020 sera plus intimiste, avec un nombre d'auteurs limité à 100, un agencement revisité et une inscription obligatoire pour assister aux rencontres.

Ce qui change pour tenir compte des mesures sanitaires, c'est l'agencement des espaces et le nombre d'auteurs invités. La traditionnelle tente littérature sera démultipliée en six espaces (au lieu de trois) pouvant accueillir chacun une quinzaine d'auteurs. La littérature jeunesse disposera elle aussi de sa tente.

Les débats et rencontres se dérouleront dans les salles de la Ville de Morges. Ces infrastructures existantes permettent de créer des rencontres plus intimes avec un nombre de places limitées. Il sera également possible de prendre le large avec les auteurs lors de croisières littéraires le samedi et le dimanche.